Дочь Анастасии Заворотнюк Анна начала общаться со своими подписчиками. Накануне она сообщила, что переживает большой стресс. Но на ее странице в Instagram появилась новая публикация, в которой она благодарит своих подписчиков за поддержку.
"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - написала дочь артистки.
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