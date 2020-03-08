Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна начала общаться со своими подписчиками. Накануне она сообщила, что переживает большой стресс. Но на ее странице в Instagram появилась новая публикация, в которой она благодарит своих подписчиков за поддержку.