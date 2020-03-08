Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США. Телеведущая поделилась семейными тайнами в передаче "Честное слово" на "Первом канале". Старший сын телеведущей Юрий ранее занимал должность креативного продюсера передачи "Жить здорово", которую вела его мать.

Сейчас он окончил ординатуру по хирургии и живет в США.

"Стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться - будет кардиологом и кардиохирургом. Медиком он стал, да еще каким", - рассказала Малышева.

Младший сын телеведущей Василий получил два высших образования и закончил адвокатскую школу в США.