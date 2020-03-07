Собчак поддержала больного Тинькова

Ксения Собчак обратила внимание на последние новости о российском бизнесмене Олеге Тинькове и написала в Instagram, что хочет его поддержать в трудные времена. По словам телеведущей, она знает Тинькова с 16 лет и они находились в хороших отношениях.

Бизнесмен даже помог ей, когда она переживала не лучшие времена, однако затем они поссорились. Собчак выразила сожаления о том, что до сих пор не наладила нормальный контакт с Тиньковым.