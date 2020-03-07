Дочь Валерии получила паспорт с новым именем

26-летняя дочь Валерии Анна Шульгина, которая активно развивает собственную карьеру певицы сообщила о получении паспорта с новым именем. Девушка рассказала, что очень долго испытывала дискомфорт из-за имени, которое было дано ей при рождении.