26-летняя дочь Валерии Анна Шульгина, которая активно развивает собственную карьеру певицы сообщила о получении паспорта с новым именем. Девушка рассказала, что очень долго испытывала дискомфорт из-за имени, которое было дано ей при рождении.
"Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему "SHENA?"? Потому что Шена!", - написала девушка в Instagram и прикрепила фото нового паспорта, где в графе "Имя" написано "Шена".
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