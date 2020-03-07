Гуф ответил на критику в свой адрес от рэпера Джигана

Рэпер Гуф ответил на обвинения в употреблении запрещенных веществ и критике со стороны своего коллеги по цеху Джигана. Ранее Джиган провел онлайн-трансляцию, в которой назвал Гуфа "сторчавшимся наркоманом". Более того, певец пригрозил найти и "порвать моргало" каждому из своих знакомых, кто притронется к наркотикам.

Гуф решил ответить и заявил, что со стороны Джигана низко делать такие обвинения, а потом подходить к нему в клубе и просить запрещенные вещества.

Напомним, слухи о неприемлемом поведении Джигана ходят уже давно. Многие знакомые рэпера утверждают, что он лишь играет роль примерного семьянина.