Дочь Анастасии Волочковой подружилась с мачехой

Балерина Анастасия Волочкова ранее говорила журналистам, что ее дочь Ариадна уже довольно долго живет со своим отцом Игорем Вдовиным.

Фактически выходит, что девушка живет на одной территории также и с подругой Вдовина, телеведущей Еленой Николаевой. Но Анастасия Волочкова не пытается переманить Арину обратно к себе в особняк, хотя надеется, что с возрастом дочь сама захочет к ней вернуться.

Сейчас же Ариадна Волочкова прекрасно ладит со своей мачехой. Они не особо много публично рассказывают о свей дружбе, но довольно часто появляются на публичных мероприятиях вдвоем. Так, в последнее время девушки несколько раз вместе посещали кинопремьеры в Москве.