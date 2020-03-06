Ксения Собчак высказалась о проблеме коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram пост, где поделилась своей точкой зрения на проблему коронавируса в России.

Она полагает, что сведения о скорости распространения коронавируса и численности заболевших в нашей стране умышленно скрывают, чтобы не вызвать панику у граждан. Собчак рассказала, что недавно к ее сыну Платону из КНР прилетел преподаватель, но все, что с ним сделали по прибытии в РФ — это проверили температуру. Ксения сама сняла для учителя сына квартиру, чтобы он побыл на карантине. А затем она решила перестраховаться и сдать анализы на коронавирус.

Но, как выяснилось, даже в Москве частные клиники не делают таких анализов, все жители столицы должны отправляться за этим в центр на Графской улице. Как считает телезвезда, мало кто пойдет на такой шаг, поскольку шанс подхватить коронавирус там, где находится больше его потенциальных носителей, намного выше. Собчак предположила, что это делается намеренно — чтобы не подпортить статистику.