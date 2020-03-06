Приставы закрыли дело о долге Заворотнюк

Подмосковным приставом было закрыто дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк, поскольку ему не удалось найти должника.

Как выяснилось, нет точных данных, где в настоящее время находится артистка, у которой имеются долги по налогам. То есть должницу просто нельзя найти.

Уточняется, что деньги с Заворотнюк хотели взыскать по решению мирового суда Люберецкого района.

Еще в 2012 году актриса уже накопила долги по кредиту. Тогда ей выдали ипотеку в одном из банков. В тот год актриса не сомневалась, что сможет погасить кредит, поскольку она ничего не знала о своей болезни и активно работала.

Но рост курса валют изменил сумму выплат, поэтому Анастасия Заворотнюк не смогла избежать разбирательств в судах.