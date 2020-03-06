Водонаева обнародовала итоги экспертизы поста о быдле

Известная телеведущая Алена Водонаева не унизила достоинство ни одного человека, когда назвала некоторых жителей России быдлом.

Таковыми оказались итоги лингвистической экспертизы ее недавнего высказывания. Об этом телезвезда сама сообщила в своей соцсети.

В январе, как передавал "Рамблер", Алена Водонаева заявила, что уставшие от нищеты россияне и быдло, которому не хватает на покупку бутылки водки, могут начать рожать ради выплаты за рождение троих детей по программе маткапитала, которую незадолго до того глава государства предложил повысить до 1 млн рублей.

При этом представители общественности раскритиковали ведущую за это высказывание. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Водонаеву расфуфыренной дурой и разукрашенной проституткой.