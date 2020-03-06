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Актер Панин раскрыл тайну своих сексуальных похождений

Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин на шоу "В гостях у Дмитрия Гордона" раскрыл тайны своих сексуальных похождений.

По признанию, что он бисексуал и свингер. Однажды, как он рассказал, он предавался интимным утехам в компании около 130 человек. При этом в компании находилась и его жена. Правда, он не уточнил, какая из трех.

"У нас был большой особняк. Все занимались сексом, и все радовались. Я даже не помню всех, с кем занимался любовью. Секс — это как нудизм. Там совсем иная философия. Мы все обманываем супругов, предаемся фантазиям. Я участвовал в этом с женой. И я смотрел, как жена с кем-то занимается любовью. Я был только рад за нее, ей это нравилось", — разоткровенничался Алексей Панин.

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