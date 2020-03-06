Актер Панин раскрыл тайну своих сексуальных похождений

Актер Алексей Панин на шоу "В гостях у Дмитрия Гордона" раскрыл тайны своих сексуальных похождений.

По признанию, что он бисексуал и свингер. Однажды, как он рассказал, он предавался интимным утехам в компании около 130 человек. При этом в компании находилась и его жена. Правда, он не уточнил, какая из трех.