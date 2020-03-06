Популярный телеведущий Максим Галкин поделился забавным видеороликом, где его 6-летняя дочь Лиза пишет записки домовому.
Следует заметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина нередко находят себе развлечения, не пользуясь современными гаджетами. Часто в игру с близнецами вовлекаются и их знаменитые родители. Так, Максим выложил ролик, на котором показал, в какие игры играет с дочерью Лизой. В последние дни брат и сестра общаются с "домовым", который поселился в их замке. Они стали писать ему послания и "получать" ответы. Максим Галкин показал на видео, как его наследница пишет письма домовому и дарит ему подарки.
"Мы ему отправили послание и дали ему мармеладку. Он нам оставляет кристаллы и марки. Я ему написала, а он мне в конверте оставил две марки. Только не говори Гарику! А то он обидится, что дали только мне. Спасибо, дорогой домовой!" — сказала Лиза.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".