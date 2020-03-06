Дети Галкина и Пугачевой общаются с домовым

Популярный телеведущий Максим Галкин поделился забавным видеороликом, где его 6-летняя дочь Лиза пишет записки домовому.

Следует заметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина нередко находят себе развлечения, не пользуясь современными гаджетами. Часто в игру с близнецами вовлекаются и их знаменитые родители. Так, Максим выложил ролик, на котором показал, в какие игры играет с дочерью Лизой. В последние дни брат и сестра общаются с "домовым", который поселился в их замке. Они стали писать ему послания и "получать" ответы. Максим Галкин показал на видео, как его наследница пишет письма домовому и дарит ему подарки.