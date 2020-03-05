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Роза Сябитова поделилась мнением о новом зяте

Шоу-бизнес

Несколько лет назад Роза Сябитова выдала замуж свою старшую дочь Ксению, но ее союз потерпел крах. Супруг девушки сбежал от нее сразу после свадьбы.

А недавно появились слухи о том, что у Ксении есть новый ухажер, фото с которым она начала выкладывать в своем Instagram. У них серьезные отношения. По признанию Розы, на этот раз она намного больше довольна выбором дочери.

Сябитова пояснила, что ее новый зять очень похож на ее сына. Она рассказала, что молодой человек ее дочери занимается очень важной работой в исследовательской лаборатории. Оказалось, что Ксения уже в течение двух лет встречается с этим мужчиной, а год проживает с ним под одной крышей, но пока вступать в брак они не торопятся.

Роза также добавила, что Ксения и Максим живут отдельно от нее. Она позаботилась о том, чтобы у ее детей были собственные квартиры. Максим — глава лаборатории, где занимаются серьезной работой, заявила главная сваха страны.

Темы дочь зять роза сябитова
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Роза Сябитова поделилась мнением о новом зяте
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