Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера

Свой очередной день рождения 4 марта отмечал известный российский исполнитель Борис Моисеев. Он в последние годы не дает концертов из-за того, что перенес тяжелый инсульт.

Певцу в этом году стукнуло 66 лет.

Борис Моисеев: Выступать больше не стремлюсь

Певец рассказал журналистам, что к выступлениям не стремится, хотя иногда и тоскует по ним. Моисеев пояснил, что чувствует себя комфортно и без творчества, ведь он ушел на заслуженный отдых, поскольку достиг пенсионного возраста. В отдаленном будущем он также не хотел бы больше выступать.

Несмотря на то, что после тяжелой болезни здоровье артиста существенно ухудшилось, он не сдается и старается вести активный образ жизни.