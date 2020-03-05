Против Аллы Пугачевой подали иск

Пекарь и ресторатор Кристина Мартиросян подала исковое заявление в суд на популярную исполнительницу Аллу Пугачеву.

По данным из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Кристина Мартиросян ведет деятельность в Ямало-Ненецком округе. Основным видом ее деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, а также тортов и пирожных недлительного хранения.

Отмечается, что 4 марта в суд по интеллектуальным правам (СИП) был подан иск от Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой. При этом о предмете и основании требований пока ничего не сообщается. Иск зарегистрировали, но еще не приняли к производству.

СИП, как ранее передавал "Рамблер", рассматривает в частности споры, касающиеся прав на использование товарных знаков. Алла Пугачева, как известно, в 1996 году получила права на использование бренда "Кристина".