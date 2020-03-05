Никас Сафронов жестко высказался о Водонаевой

Известный художник Никас Сафронов назвал Алену Водонаеву легкомысленной и удивился, почему ее высказывание о маткапитале привлекло такое внимание.

В интервью изданию "Собеседник" Сафронов пояснил, что не так давно принимал участие вместе с Водонаевой в интернет-шоу "Мем-батл: звезды". Там она показалась ему легкомысленной и поверхностной.

"Я не понимаю, почему вообще так серьезно воспринимается и эта девушка, и ее рассуждения на темы, в которых она не разбирается", — изумился художник.

Как считает Сафронов, Водонаева "ляпнула первое, что ей пришло в голову", ради пиара, и даже не подумала, что ее слова заденут представителей "нормальных, любящих семей".