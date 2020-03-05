Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Никас Сафронов жестко высказался о Водонаевой

Шоу-бизнес

Известный художник Никас Сафронов назвал Алену Водонаеву легкомысленной и удивился, почему ее высказывание о маткапитале привлекло такое внимание.

В интервью изданию "Собеседник" Сафронов пояснил, что не так давно принимал участие вместе с Водонаевой в интернет-шоу "Мем-батл: звезды". Там она показалась ему легкомысленной и поверхностной.

"Я не понимаю, почему вообще так серьезно воспринимается и эта девушка, и ее рассуждения на темы, в которых она не разбирается", — изумился художник.

Как считает Сафронов, Водонаева "ляпнула первое, что ей пришло в голову", ради пиара, и даже не подумала, что ее слова заденут представителей "нормальных, любящих семей".

"Следует просто не обращать внимания на такие слова и не придавать ее неумным высказываниям серьезного значения", — заявил Сафронов.

никас сафронов алена водонаева
Последние материалы
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Против Аллы Пугачевой подали иск
Мифы и правда о вреде дезодорантов
Федун и Медведев поспорили по поводу хозяина матча "Зенит" - "Спартак"
Манукян рассказал о своих тратах на Бузову
48-летняя англичанка сделала более 100 операций, чтобы стать как Барби
Никас Сафронов жестко высказался о Водонаевой
На Украине планируют отменить все спортивные мероприятия
В Петербурге закрыли поликлинику из-за коронавируса
Муж Наташи Королевой раскрыл секрет прочного брака
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Правозащитница Монтян: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины
Международное право, как и любое право, основано на силе
Международное право, как и любое право, основано на силе
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
Правозащитница Монтян: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Политолог Гарбузов: из Белоруссии Россию выдавливает "мягкая сила" США
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Актер Панин захотел сменить гражданство
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ