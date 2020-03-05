Известный художник Никас Сафронов назвал Алену Водонаеву легкомысленной и удивился, почему ее высказывание о маткапитале привлекло такое внимание.
В интервью изданию "Собеседник" Сафронов пояснил, что не так давно принимал участие вместе с Водонаевой в интернет-шоу "Мем-батл: звезды". Там она показалась ему легкомысленной и поверхностной.
"Я не понимаю, почему вообще так серьезно воспринимается и эта девушка, и ее рассуждения на темы, в которых она не разбирается", — изумился художник.
Как считает Сафронов, Водонаева "ляпнула первое, что ей пришло в голову", ради пиара, и даже не подумала, что ее слова заденут представителей "нормальных, любящих семей".
"Следует просто не обращать внимания на такие слова и не придавать ее неумным высказываниям серьезного значения", — заявил Сафронов.
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