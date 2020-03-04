Рената Литвинова вставила в уши кредитные карты

Актриса и режиссер Рената Литвинова побывала на показе модного дома Balenciaga в Париже. Звезда явилась на мероприятие в наряде от дизайнера Демны Гвасалия.

Так, она выбрала для шоу наряд из его коллекции. Рената надела пальто в стиле ретро синего цвета с широкими плечами и сапоги-чулки. Крупные серьги в виде пластиковых банковских карточек и квадратные солнечные очки сделали образ Ренаты эпатажным.

Актриса, гуляя по столице Франции, с нетерпением ожидала начала шоу.