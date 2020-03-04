Лариса Долина разочаровала поклонников своим внешним видом

Певица Лариса Долина исполняет одну из ролей в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", премьера которого назначена в Театре на Таганке на 13 марта.

Звезда играет хозяйку магазина, где продаются пирожки с человечиной. Создатели спектакля пообещали порадовать зрителей оригинальностью сюжетом и необычными образами.

Как отметили зрители, артистка прекрасно выглядит для своих 64-х лет. Многие полагают, что она перенесла новую пластическую операцию.