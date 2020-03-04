Певица Лариса Долина исполняет одну из ролей в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", премьера которого назначена в Театре на Таганке на 13 марта.
Звезда играет хозяйку магазина, где продаются пирожки с человечиной. Создатели спектакля пообещали порадовать зрителей оригинальностью сюжетом и необычными образами.
Как отметили зрители, артистка прекрасно выглядит для своих 64-х лет. Многие полагают, что она перенесла новую пластическую операцию.
"Зачем так себя перекраивать? Ее нельзя узнать"; "Она уже на себя стала мало похожей", — писали в комментариях пользователи интернета. Другие подвергли критике фиолетовое платье певицы. Они написали, что выглядела исполнительница так, как будто только что встала с кровати и не успела переодеться из ночной рубашки.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.