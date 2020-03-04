Алла Довлатова раскрыла тайну своего гостевого брака

Известная актриса и телеведущая Алла Довлатова на передаче "Судьба человека" раскрыла подробности своего первого брака.

В течение 12 лет она была замужем за бизнесменом из Санкт-Петербурга Дмитрием Лютым.

"Мы познакомились на ТВ, на съемках. У меня как раз произошла несчастная любовь и требовалось восполнить вакуум. Дмитрий тогда прекрасно вписался в мою жизнь", — рассказала Алла Довлатова.

Карьера разрушила семью

По словам Довлатовой, Дмитрий относился к ней с нежностью и теплом. Вскоре они поженились, а затем ей пришлось уехать из Санкт-Петербурга в Москву, где она развивала свою карьеру.