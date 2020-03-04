Известная актриса и телеведущая Алла Довлатова на передаче "Судьба человека" раскрыла подробности своего первого брака.
В течение 12 лет она была замужем за бизнесменом из Санкт-Петербурга Дмитрием Лютым.
"Мы познакомились на ТВ, на съемках. У меня как раз произошла несчастная любовь и требовалось восполнить вакуум. Дмитрий тогда прекрасно вписался в мою жизнь", — рассказала Алла Довлатова.
По словам Довлатовой, Дмитрий относился к ней с нежностью и теплом. Вскоре они поженились, а затем ей пришлось уехать из Санкт-Петербурга в Москву, где она развивала свою карьеру.
"Эти 2-3 года жизни на разные города отдалили нас с супругом друг от друга. У нас в результате все отношения разрушились. Муж редко приезжал ко мне в Москву. Это был гостевой брак. Виделись мы исключительно по субботам и воскресеньям. Когда спустя несколько лет он сказал, что намерен перебраться в Москву, я была против. Понимала, что будут скандалы. Я как раз носила второго ребенка от него, но отношения уже распадались", — вспомнила актриса.
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