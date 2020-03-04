Бузова впервые стала одной из ведущих премии "Муз-ТВ"

Недавно объявили состав ведущих предстоящей премии "Муз-ТВ".

Вместе с уже привычными для зрителей Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак зрители 5 июня смогут увидеть в этой роли Ольгу Бузову, которая до настоящего времени принимала участие в шоу только как исполнительница.

Отмечается, что Бузова станет заменой Лере Кудрявцевой, которая до сей поры являлась бессменной ведущей. Певица рассказала на пресс-завтраке, что не боится прямого эфира, где ей нужно будет импровизировать и напомнила о своем 15-летнем опыте на телевидении.

Бузова также сказала, что надеется, что станет во время шоу "вишенкой на торте".