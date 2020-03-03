Садальский высказался о Евровидении-2020

Известный актер Станислав Садальский в беседе с журналистами заявил, что готов посмотреть "Евровидение", поскольку организаторами мероприятия подготавливаются интересные ходы.

При этом он добавил, что его больше тревожат проблемы в стране, чем этот конкурс.

А ранее СМИ писали, что в 2020 году одной из ведущих "Евровидения", которое состоится в Нидерландах, станет бьюти-блогер — 25-летняя Никки де Ягер. По признанию девушки, она является трансгендером, поскольку родилась мужчиной, с 14 лет принимала гормоны, а в 19 лет стала женщиной.

Давая комментарий этой новости, Садальский подчеркнул, что у него нет никакого негатива по этому поводу.