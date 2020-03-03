Мария Кожевникова рассказала о доме-мечте

Известная актриса Мария Кожевникова в шоу "Звезды сошлись" призналась, что ей стало не хватать места в съемном жилье.

Артистка стала одной из гостей программы "Звезды сошлись", в которой рассказала, что они с супругом Евгением Васильевым и тремя сыновьями сейчас проживают в съемном коттедже и копят средства на покупку жилья своей мечты.

"Просто мы с супругом хотим дом мечты. А на него надо заработать. В настоящее время совместно это делаем. Поэтому когда-нибудь у нас точно будет свое гнездышко. В нем будет десять комнат. Я хочу еще детей. Пока наша жилплощадь составляет 400 "квадратов". Но в нем уже трудно. Ведь еще мама проживает вместе с нами", — пояснила артистка.

Следует заметить, многодетная пара пока не спешит оформлять отношения. Звезда сериала "Универ" считает, что ей с мужем не нужен штамп в паспорте, поскольку они обвенчались в 2015 году в Ницце.