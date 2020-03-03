Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна показала фото своей новой квартиры в Москве.
Девушка разместила снимок в сториз в своем Instagram.
Бузова-младшая показала подписчикам фотомакет жилого комплекса.
"Home", — подписала Анна кадр.
В другом сториз она позирует в новой квартире вместе со своим бойфрендом. Известно, что недвижимость располагается в жилом квартале "Варшавская", где имеется вся требуемая инфраструктура.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.