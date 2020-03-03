Фанаты перепутали на фото Королёву с Темниковой

Популярная исполнительница Наташа Королёва представила сборник неизданных ранее композиций и привлекла внимание фото на обложке На этом изображении звезда эстрады показалась многим фанатам вовсе не похожей на саму себя.

Фото было выложено в Instagram звезды. Ряд комментаторов написал, что Наташа Королёва на обсуждаемом фотоснимке больше похожа на певицу Елену Темникову, чем на саму себя.

Некоторые подписчики предположили, что неузнаваемое лицо звезды — это следствие злоупотребления фотошопом. Другие решили, что артистка, как многие ее коллеги, слишком увлеклась различными средствами омоложения и в погоне за молодым видом решила забыть о своих природных данных.

Сама Королёва пока не ответила критикам своей внешности.