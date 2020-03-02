Максим Галкин разместил у себя в Инстаграм видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
В коротком видеоролике показана Пугачева, которая заняла в концертном зале отдельный балкон. Певица, улыбаясь, смотрела на сцену, подпевала, пританцовывала в такт музыке и хлопала. Заметив, что супруг ее снимает, она сделала удивленное лицо.
"На прекрасном концерте блистательной Лаймы Вайкуле", — подписал юморист свое видео в соцсети.
Для похода на концерт Пугачева выбрала блузку с открытыми плечами. Певица на видео сидит, поэтому нижняя часть наряда не видна. В качестве прически Примадонна сделала высокий "хвост" с боку. Свой образ она дополнила золотым браслетом на руке.
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