Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Инстаграм видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.

В коротком видеоролике показана Пугачева, которая заняла в концертном зале отдельный балкон. Певица, улыбаясь, смотрела на сцену, подпевала, пританцовывала в такт музыке и хлопала. Заметив, что супруг ее снимает, она сделала удивленное лицо.

"На прекрасном концерте блистательной Лаймы Вайкуле", — подписал юморист свое видео в соцсети.

Для похода на концерт Пугачева выбрала блузку с открытыми плечами. Певица на видео сидит, поэтому нижняя часть наряда не видна. В качестве прически Примадонна сделала высокий "хвост" с боку. Свой образ она дополнила золотым браслетом на руке.