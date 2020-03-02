Актриса Анастасия Заворотнюк сейчас сражается с тяжелым заболеванием. Члены семьи актрисы подтвердили, что болезнь действительно есть, но диагноз называть отказываются.
А недавно стало известно, что дочь актрисы — Анна Заворотнюк — уехала на отдых в Италию. В своей соцсети она поделилась фотоснимком и видео со своей поездки и показала достопримечательности, рестораны и другие объекты развлечений.
Но ряд изданий предполагает, что девушка уехала в эту страну не просто для отдыха. По слухам, семья актрисы рассматривает возможность перевоза Анастасии в Рим для лечения в местной клинике. Также якобы помогать в другой стране больной артистке будет американская фигуристка Наоми Ланг. Некоторые считают, что ранее у Ланг были личные отношения с супругом Заворотнюк Петром Чернышевым.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".