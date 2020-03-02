Заворотнюк может уехать лечиться в Италию

Актриса Анастасия Заворотнюк сейчас сражается с тяжелым заболеванием. Члены семьи актрисы подтвердили, что болезнь действительно есть, но диагноз называть отказываются.

А недавно стало известно, что дочь актрисы — Анна Заворотнюк — уехала на отдых в Италию. В своей соцсети она поделилась фотоснимком и видео со своей поездки и показала достопримечательности, рестораны и другие объекты развлечений.

Но ряд изданий предполагает, что девушка уехала в эту страну не просто для отдыха. По слухам, семья актрисы рассматривает возможность перевоза Анастасии в Рим для лечения в местной клинике. Также якобы помогать в другой стране больной артистке будет американская фигуристка Наоми Ланг. Некоторые считают, что ранее у Ланг были личные отношения с супругом Заворотнюк Петром Чернышевым.