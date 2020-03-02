Степаненко высмеяла тему любовниц и развода

Артистка Елена Степаненко рассказала зрителям юмористическую историю о том, как ее героиня застала своего супруга с любовницей.

Разумеется, все это было преподнесено в сатирической манере, но зрители явно усмотрели в сюжете этой сцены реальную ситуацию.

"Банальная история. Захожу домой, а муж с любовницей и глаза у обоих — такие хитрющие. Прохожу на кухню… Точно! Весь компот выпили", — сказала Степаненко со сцены.

Теперь артистка всеми способами показывает гордость и уверенность, когда говорит о теме развода. Она считает, что после развода у женщины есть все шансы дышать полной грудью и жить полноценно.