Артистка Елена Степаненко рассказала зрителям юмористическую историю о том, как ее героиня застала своего супруга с любовницей.
Разумеется, все это было преподнесено в сатирической манере, но зрители явно усмотрели в сюжете этой сцены реальную ситуацию.
"Банальная история. Захожу домой, а муж с любовницей и глаза у обоих — такие хитрющие. Прохожу на кухню… Точно! Весь компот выпили", — сказала Степаненко со сцены.
Теперь артистка всеми способами показывает гордость и уверенность, когда говорит о теме развода. Она считает, что после развода у женщины есть все шансы дышать полной грудью и жить полноценно.
"Женщина не спирт! В разведенном состоянии слабее не становится", — заявила артистка в своем выступлении.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".