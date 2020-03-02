Фанаты не узнали Наташу Королеву на новом фото

Певица Наташа Королева издала новый сборник своих старых хитов. Он называется "Неизданное".

Но поклонники певицы изумились не столько обилием такого числа ранее не звучавших песен, сколько фотоснимком Натальи на этом альбоме. Королева выглядит губастой, очень юной и абсолютно не похожей на себя. Фанаты сразу же выдвинули сразу несколько версий этих перемен.

Многие предположили, что Наталья перестаралась с фотошопом. Также некоторые посчитали, что их любимая артистка могла сделать пластику лица.