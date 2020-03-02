В эфире телеканала НТВ артистка Надежда Бабкина рассказала, как у нее получилось сбросить 22 килограмма.
Она пояснила, что идею ей подсказала известная актриса Нонна Гришаева, с которой она играет в одном спектакле. Диета состоит в том, что в течение 8-ми часов днем можно принимать в пищу все, что хочется, и в любом объеме, а последующие 16 часов есть нельзя. В это время можно пить только воду либо чай без добавления сахара.
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян пояснила журналистам, что такой режим питания является правильным о очень полезным для здоровья.
"Это традиционный вариант питания, который она практиковала. Это полезно и одобрено наукой. Мы это используем очень широко, рекомендуем для любого человека, поскольку наш желудочно-кишечный тракт обязан отдыхать, нельзя его все время нагружать. Восемь, максимум десять часов на протяжении суток отводится для приема пищи. Такова физиология",- сказала специалист.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".