Ученые одобрили диету Надежды Бабкиной

В эфире телеканала НТВ артистка Надежда Бабкина рассказала, как у нее получилось сбросить 22 килограмма.

Она пояснила, что идею ей подсказала известная актриса Нонна Гришаева, с которой она играет в одном спектакле. Диета состоит в том, что в течение 8-ми часов днем можно принимать в пищу все, что хочется, и в любом объеме, а последующие 16 часов есть нельзя. В это время можно пить только воду либо чай без добавления сахара.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян пояснила журналистам, что такой режим питания является правильным о очень полезным для здоровья.