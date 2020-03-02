Психолог оценила состояние блогера Диденко после потери мужа

Психолог Наталья Пятницкова утверждает, что поведение блогера Екатерины Диденко после смерти мужа в московской бане может свидетельствовать о ее зависимости от социальных сетей.

Также эксперт оценила публикации девушки в Instagram и пришла к выводу, что у блогера наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства.

"Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия", - пояснила Пятницкова.

По оценке психолога, на осознание случившегося и принятие этого факта у Екатерины Диденко может уйти около года.