В доме Павла Буре подрались домработница и няня

В коттедже хоккеиста Павла Буре в подмосковных Горках произошел конфликт между домработницей и няней. В этот момент в доме находилась супруга спортсмена Алина. Она услышала доносящийся шум падающих предметов в одном из комнат. Когда она зашла в комнату, то увидела как домработница из Армении таскает за волосы няню их детей, женщину с Филиппин.

Чтобы разнять женщин супруге Павла Буре пришлось вызвать полицию. По предварительным данным, причиной конфликта стала мелкая бытовая ссора. Няня сказала домработнице что-то обидное, а так слишком жестко отреагировала. Павел Буре и его супруга попросили полицейских не забирать женщин в участок, а пообещали самим разобраться в ситуации.