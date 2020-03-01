Михаил Ефремов сломал ребро во время отдыха на даче в Юрмале. Сам актер рассказал, что получил травму из-за неудачного падения, но обращаться к врачам не стал. Ефремов признался, что очень не хотел огласки своей травмы из-за боязни, что люди опять решат, что он был пьян.
"Мне трудно об этом говорить - дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют", - пояснил Ефремов.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.