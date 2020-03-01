Бабкина рассказала, как ей удалось сбросить 22 килограмма

Надежда Бабкина поделилась секретом своего похудения в программе "Секрет на миллион". Певица рассказала журналистам телеканал НТВ, что считает диеты бессмысленными. Она утверждает, что ей помог принцип, которому ее научила актриса Нона Гришаева.

"Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего", - рассказала Бабкина.

Певица объяснила, что на протяжении восьми часов можно употреблять все, однако затем 16 часов нельзя вообще принимать пищу. Бабкина утверждает, что живет в таком ритме уже 3 месяца и сбросила 22 килограмма.