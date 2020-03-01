Около месяца назад Сергей Лазарев в студии шоу "Ну-ка, все вместе!" накричал на своего коллегу по цеху поэта-песенника Симона Осиашвили, но не удосужился принести ему извинения. Спустя месяц певец также не собирается извиняться, но решил подробнее рассказать о своей острой реакции, чтобы оправдаться перед публикой.
Поэт-песенник Симон Осиашвили поддержал участника, который спел песню на русском языке и выступил против девочки, исполнившей зарубежную композицию.
"Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", - начал говорить поэт, но закончить свою мысль не успел.
"Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим", - написал спустя месяц в своем Instagram Лазарев.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.