Лазарев оправдался за унижение коллеги на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Около месяца назад Сергей Лазарев в студии шоу "Ну-ка, все вместе!" накричал на своего коллегу по цеху поэта-песенника Симона Осиашвили, но не удосужился принести ему извинения. Спустя месяц певец также не собирается извиняться, но решил подробнее рассказать о своей острой реакции, чтобы оправдаться перед публикой.

Поэт-песенник Симон Осиашвили поддержал участника, который спел песню на русском языке и выступил против девочки, исполнившей зарубежную композицию.