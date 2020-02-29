Алексей Панин рассказал, что очень трудно пережил развод со своей бывшей женой Людмилой Григорьевой. По его словам, ее он не может забыть до сих пор. Несмотря на все невзгоды, в браке с ней было счастье, - отмечает скандально известный актер.
Союз Григорьевой и Панина изначально сопровождали разного рода инциденты. Например, на церемонии бракосочетания актер появился с синяком под глазом. Сразу после церемонии молодожены отправились не на торжество, а на представление в театре. Более того, в этот же день вечером актер звонил своему другу и говорил, что уже хочет развестись.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.