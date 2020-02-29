Панин признался в любви к бывшей жене

Алексей Панин рассказал, что очень трудно пережил развод со своей бывшей женой Людмилой Григорьевой. По его словам, ее он не может забыть до сих пор. Несмотря на все невзгоды, в браке с ней было счастье, - отмечает скандально известный актер.

Союз Григорьевой и Панина изначально сопровождали разного рода инциденты. Например, на церемонии бракосочетания актер появился с синяком под глазом. Сразу после церемонии молодожены отправились не на торжество, а на представление в театре. Более того, в этот же день вечером актер звонил своему другу и говорил, что уже хочет развестись.