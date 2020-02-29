Галкин опубликовал фото Пугачевой без макияжа

Максим Галкин решил порадовать своих подписчиков и опубликовал "ценную" для них фотографию своей возлюбленной Аллы Пугачевой без макияжа. На фото Примадонна, предположительно, встречает детей с поездки на горнолыжный курорт.

Поклонники звездной пары положительно оценили снимок и отмечали, что Пугачева в последнее время "цветет и пахнет".