Бывший стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс Джордж Ровалс заявил, что у Елены Степаненко отсутствует вкус.
Напомним, недавно юморист Сергей Дроботенко выложил в своем аккаунте Instagram общий снимок с Еленой Степаненко. Пользователи написали, что Елена очень похудела. Известно, что она недавно прибегала к помощи пластического хирурга.
Несмотря на восторги поклонников, Степаненко вызвала негативные отзывы у бывшего стилиста многих звезд эстрады Джорджа Ровалса. Он сказал, что несколько лет назад Елена выглядела намного лучше.
Он также назвал артистку "крашеной Шапокляк" и заявил, что у нее как раньше не было вкуса, так его не появилось и сейчас. Ровалс считает, что Степаненко следует поменять все — и цвет волос, и макияж.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».