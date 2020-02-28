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Экс-стилист Пугачевой обозвал Степаненко крашеной Шапокляк

Шоу-бизнес

Бывший стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс Джордж Ровалс заявил, что у Елены Степаненко отсутствует вкус.

Напомним, недавно юморист Сергей Дроботенко выложил в своем аккаунте Instagram общий снимок с Еленой Степаненко. Пользователи написали, что Елена очень похудела. Известно, что она недавно прибегала к помощи пластического хирурга.

Несмотря на восторги поклонников, Степаненко вызвала негативные отзывы у бывшего стилиста многих звезд эстрады Джорджа Ровалса. Он сказал, что несколько лет назад Елена выглядела намного лучше.

Он также назвал артистку "крашеной Шапокляк" и заявил, что у нее как раньше не было вкуса, так его не появилось и сейчас. Ровалс считает, что Степаненко следует поменять все — и цвет волос, и макияж.

вкус стилист алла пугачева елена степаненко
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