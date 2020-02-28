Кудрявцева рассказала о причинах разрыва с Лазаревым

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались на протяжении четырех лет, в 2012 году их роман подошел к концу. Но даже после этого они сохранили дружеские отношения. Сейчас они довольно часто видят друг друга по работе и не испытывают никакого смущения при встрече.

Но недавно Лазарев сказал, что ему просто нравилось встречаться с Лерой, а вот женой и матерью своих детей он ее не видел в принципе. Это высказывание вызвало слухи о его нетрадиционной ориентации, которую он якобы желал скрыть за романом с Кудрявцевой.

Из-за этого телеведущая решила сделать откровенное признание, что очень любила Сергея в тот период. Но у них не получилось сохранить отношения по той причине, что Лазарев много внимания уделял работе и совсем не хотел заводить семью и детей.

После разрыва с ним Лера недолго оставалась одинокой, она почти сразу переключила свое внимание на другого поклонника.