Андрей Малахов вместе со своей супругой Натальей Шкулевой пригласил на вечеринку Валентина Юдашкина с супругой, Анастасию Волочкову, Ольгу Орлову и других звезд.
Среди почетных гостей были также певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Бузова была так впечатлена праздником, что выложила в своем аккаунте Instagram много видео и фото с вечеринки.
Она пояснила, что Андрей устроил замечательный праздник и весь шоу-бизнес прибыл наесться блинов.
Ольга с удовольствием поела блины, она макала их в сметану и варенье. А Киркоров съел только один блин, поскольку следит за своим рационом и фигурой.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».