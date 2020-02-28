Малахов устроил праздник в честь Масленицы

Андрей Малахов вместе со своей супругой Натальей Шкулевой пригласил на вечеринку Валентина Юдашкина с супругой, Анастасию Волочкову, Ольгу Орлову и других звезд.

Среди почетных гостей были также певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Бузова была так впечатлена праздником, что выложила в своем аккаунте Instagram много видео и фото с вечеринки.

Она пояснила, что Андрей устроил замечательный праздник и весь шоу-бизнес прибыл наесться блинов.

Ольга с удовольствием поела блины, она макала их в сметану и варенье. А Киркоров съел только один блин, поскольку следит за своим рационом и фигурой.