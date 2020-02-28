Анна Семенович призналась в желании иметь детей

Известная российская исполнительница Анна Семенович рассказала своим поклонникам, что уже готова создать семью и завести детей.

Она пояснила, что сейчас ее сердце занято неким поклонником, личность которого она раскрывать не желает. Она только пояснила, что это некий бизнесмен.

Пока остается неизвестным, как его зовут, сколько ему лет, какой он нации и чем он занимается. Но не исключено, что он иностранец, с учетом прежнего опыта Семенович в любовных делах, поскольку большинство ее кавалеров были из разных стран Европы.