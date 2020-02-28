Гордон начала конфликт с Пригожиным и Валерией

Журналист и юрист Екатерина Гордон в соцсетях вступила в противостояние с Иосифом Пригожиным и его супругой, певицей Валерией.

Напомним, что их спор начался, когда Гордон негативно отозвалась о стремлении певицы заняться политикой. Продюсер защитил свою супругу и в резкой форме ответил Екатерине. Но та не промолчала — она посоветовала Иосифу обучиться хорошим манерам.

Пригожин же полагает, что Гордон желает попиариться на этой истории. При этом у нее нет никакого влияния и имени в высших кругах, написал он.