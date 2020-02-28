Журналист и юрист Екатерина Гордон в соцсетях вступила в противостояние с Иосифом Пригожиным и его супругой, певицей Валерией.
Напомним, что их спор начался, когда Гордон негативно отозвалась о стремлении певицы заняться политикой. Продюсер защитил свою супругу и в резкой форме ответил Екатерине. Но та не промолчала — она посоветовала Иосифу обучиться хорошим манерам.
Пригожин же полагает, что Гордон желает попиариться на этой истории. При этом у нее нет никакого влияния и имени в высших кругах, написал он.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».