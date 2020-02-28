Бузова призвала бороться с домашним насилием

Известная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова уверена, что ни одна представительница прекрасного пола не должна мириться с насилием по отношению к себе.

Она считает, что человек, обижающий свою вторую половину, не должен получать второй шанс. Об этом она рассказала в интервью одному из изданий. Такие выводы певица сделала с учетом своего опыта.

Бузова пояснила, что никакая любовь не может делать из человека жертву. А если такое происходит, следует сразу рвать разрушительные отношения, убеждена телезвезда.