Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что родила своего второго ребенка после трех попыток ЭКО. Она не скрывает, что прошла множество трудностей, прежде чем ее дочь появилась на свет.
В течение долгого времени звезда не могла забеременеть, потому она обратилась к процедуре ЭКО. И хоть несколько попыток стали неудачными, телеведущая не падала духом и не теряла надежду.
Кудрявцева сказала, что прекрасно осознавала, как рискует, решаясь на гормональную терапию, но желание родить ребенка все перевесило.
"Это стало, конечно, не первой попыткой. Получилось, кажется, с третьей. После этого я в течение двух месяцев просто бегала по врачам", — пояснила звезда.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».