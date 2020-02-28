Кудрявцева рассказала о трех попытках ЭКО

Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что родила своего второго ребенка после трех попыток ЭКО. Она не скрывает, что прошла множество трудностей, прежде чем ее дочь появилась на свет.

В течение долгого времени звезда не могла забеременеть, потому она обратилась к процедуре ЭКО. И хоть несколько попыток стали неудачными, телеведущая не падала духом и не теряла надежду.

Кудрявцева сказала, что прекрасно осознавала, как рискует, решаясь на гормональную терапию, но желание родить ребенка все перевесило.