Знаменитый испанский исполнитель Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка Анна Курникова назвали свою новорожденную дочь русским именем Маша.
Напомним, дочь пары появилась на свет 30 января и стала уже их третьим ребенком. Известно, что в 2017 году они стали родителями близнецов Николаса и Люси.
Как рассказал певец, имя для девочки выбирала Анна, и ему оно очень понравилось. Он также пояснил, что Анна помогает ему изучать русский язык, и он уже может немного на нем говорить.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».