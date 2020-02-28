Эглесиас и Курникова дали дочери русское имя

Знаменитый испанский исполнитель Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка Анна Курникова назвали свою новорожденную дочь русским именем Маша.

Напомним, дочь пары появилась на свет 30 января и стала уже их третьим ребенком. Известно, что в 2017 году они стали родителями близнецов Николаса и Люси.

Как рассказал певец, имя для девочки выбирала Анна, и ему оно очень понравилось. Он также пояснил, что Анна помогает ему изучать русский язык, и он уже может немного на нем говорить.