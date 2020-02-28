Нелли Кобзон пытается обанкротить бизнесмена из Ставрополя за долги

Арбитражный суд Ставропольского края будет рассматривать заявление вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона о банкротстве местного предпринимателя Вагифа Пейсахова.

Дело касается долга бизнесмена перед покойным артистом в размере $25 млн.

Отмечается, что уже возбуждено производство, слушание назначили на 25 марта.

А ранее СМИ писали, что Нелли Кобзон обращалась с аналогичным заявлением в Арбитражный суд российской столицы. Но в процессе разбирательства обнаружилось, что должник зарегистрирован в Ставрополе, поэтому дело направили в краевой Арбитражный суд для рассмотрения по существу.