Арбитражный суд Ставропольского края будет рассматривать заявление вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона о банкротстве местного предпринимателя Вагифа Пейсахова.
Дело касается долга бизнесмена перед покойным артистом в размере $25 млн.
Отмечается, что уже возбуждено производство, слушание назначили на 25 марта.
А ранее СМИ писали, что Нелли Кобзон обращалась с аналогичным заявлением в Арбитражный суд российской столицы. Но в процессе разбирательства обнаружилось, что должник зарегистрирован в Ставрополе, поэтому дело направили в краевой Арбитражный суд для рассмотрения по существу.
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