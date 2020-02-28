Эксперты назвали лучшие месяцы для путешествий по РФ

Наиболее выгодными месяцами для путешествий по России являются февраль и март. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса для бронирования авиабилетов OneTwoTrip.

Как оказалось, в Москву дешевле всего поездка будет стоить в марте. Весной стоимость билета составляет в среднем 9,2 тысячи рублей, что на 53% дешевле, чем в самый высокий сезон. В Сочи наиболее выгодно летать в начале весны: в этот период цены самые низкие — 9,1 тысячи рублей, что на 75% ниже, чем в самые дорогие месяцы.

В Санкт-Петербург лучше ездить в феврале, когда авиабилеты стоят в среднем немногим более 8000 рублей (на 68% дешевле, чем в июле).

Помимо этого, данные показывают, что летать по РФ летом дороже, чем в другие сезоны.