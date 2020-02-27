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Дочь Успенской затребовала миллион за правду о матери

Шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина общается с руководством одного из телеканалов по поводу нового интервью о своей матери. Как гласят слухи, девушка хочет получить за него миллион рублей.

Об этом рассказал детективный агент Максим Заболотный, который помогает артистке уладить семейные проблемы.

За Татьяной охотятся работники телевидения. Они готовы пойти на многое, только бы заполучить ее на съемку. За ней также наблюдают американские стрингеры, нанятые российской стороной Ей предлагают деньги, хотят "обработать" на психологическом уровне, рассказал Заболотный изданию "СтарХит".

В настоящее время Плаксина находится в Лос-Анджелесе, куда она отправилась после конфликта с матерью.

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