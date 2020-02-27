Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Телеведущий Максим Галкин не так давно начал вести новое шоу на YouTube — "Музыкалити".

Героями его программы становятся разные известные персоны, звезды шоу-бизнеса, артисты других поколений и "новой школы". На этот раз участницей его шоу стала исполнительница Жанна Агузарова.

Этот выпуск программы с Агузаровой уже просмотрели миллионы человек. А первые отзывы об этом шоу были самыми разными, главным образом, из-за того, как выглядела Жанна. Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.

Они предположили, что артистка переборщила с пластикой, подтяжками и уколами красоты, причем так, что ее лицо стало неестественным, как будто на него надели каменную маску. Из-за этого многие зрители написали негативные комментарии об этом выпуске.