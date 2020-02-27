Панайотов рассказал о приходящей к нему во снах Началовой

Известный исполнитель Александр Панайотов рассказал, что часто вспоминает покойную ныне певицу Юлию Началову.

Он пояснил, что до сих пор произошедшее с Юлией не выходит у него из головы. Певец также добавил, что вспоминает о ней почти каждый день, и что певица "приходит" к нему во снах. Панайотов смотрит на это очень эмоционально, но не боится этих сновидений.

Певец рассказал, что сейчас не общается с родственниками Юлии. Он считает, что ее родителям было еще труднее пережить смерть певицы и в настоящее время не следует их беспокоить.

Александр также добавил, что его возмущает, что до сих пор никто так и не устроил концерт памяти Юлии Началовой, хотя сразу после ее кончины ходило множество разговоров об этом.