Известный исполнитель Александр Панайотов рассказал, что часто вспоминает покойную ныне певицу Юлию Началову.
Он пояснил, что до сих пор произошедшее с Юлией не выходит у него из головы. Певец также добавил, что вспоминает о ней почти каждый день, и что певица "приходит" к нему во снах. Панайотов смотрит на это очень эмоционально, но не боится этих сновидений.
Певец рассказал, что сейчас не общается с родственниками Юлии. Он считает, что ее родителям было еще труднее пережить смерть певицы и в настоящее время не следует их беспокоить.
Александр также добавил, что его возмущает, что до сих пор никто так и не устроил концерт памяти Юлии Началовой, хотя сразу после ее кончины ходило множество разговоров об этом.
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