Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в своем Instagram архивный фотоснимок 25-летней давности к восторгу своих фанатов. Они отметили, что с той поры Лера мало изменилась.
При этом один из подписчиков вспомнил, что в свое время продюсер "Ласкового мая" сказал, что Лера сразу после разрыва отношений с барабанщиком группы Сергеем Ленюком отдала их общего сына в детский дом. Но, по слухам, Сергей забрал ребенка к себе.
Лера Кудрявцева так возмутилась этими слухами, что ответила этому подписчику в комментариях:
"Думаю, мой сын сейчас это прочитает и сам даст вам ответ. Это бред", — написала она. Но сын телеведущей, Жан Ленюк, так и не отметился под постом.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.