Кудрявцева дала комментарий по слухам о брошенном в детдоме сыне

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в своем Instagram архивный фотоснимок 25-летней давности к восторгу своих фанатов. Они отметили, что с той поры Лера мало изменилась.

При этом один из подписчиков вспомнил, что в свое время продюсер "Ласкового мая" сказал, что Лера сразу после разрыва отношений с барабанщиком группы Сергеем Ленюком отдала их общего сына в детский дом. Но, по слухам, Сергей забрал ребенка к себе.

Лера Кудрявцева так возмутилась этими слухами, что ответила этому подписчику в комментариях: