Дочь Александра Малинина хочет его засудить

Дочь певца Александра Малинина и Ольги Зарубиной, Кира Евдокимова на передаче "Прямой эфир" сообщила, что из-за встречи с отцом оказалась в глубочайшей депрессии и желает призвать его к ответу за грубые слова и оскорбления в ее адрес и по отношению к ее матери.

Также она пояснила, что артист вел себя на встрече очень грубо и неуважительно высказывался как о ней самой, так и о ее матери.

Кира заявила, что устала от постоянных оскорблений, и подать на своего предполагаемого отца иск в суд, чтобы поставить точку в их отношениях на уровне закона.